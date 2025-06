Попытка импичмента Трампа полностью провалилась

Как передает CNN, большинство конгрессменов, 344 человека, все республиканцы и 128 демократов, проголосовали против. Поддержали инициативу 79 представителей Демократической партии. Голосование происходило не по самой резолюции об импичменте, а за предложение республиканцев отложить или заблокировать ее.

ICYMI: Democrats tried to impeach @POTUS AGAIN but we VOTED THEM DOWN.



Our Commander-in-Chief used his Constitutional Authority to obliterate the Iran nuclear weapons program. This was not an impeachable offense.



Democrats are flailing.

Democrats lost again.

FINAL VOTE: 344-79 pic.twitter.com/ZDBcBl6yg1