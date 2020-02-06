43 казахстанца из Сирии осуждены за терроризм

Под следствием находятся еще 14 человек.

Комитет национальной безопасности подвел итоги гуманитарной операции "Жусан". Согласно данным комитета, из Сирии были возвращены 595 казахстанцев, передает zakon.kz.

В 2019 году при координации КНБ из Сирии возвращены 33 мужчины, 156 женщин, 406 детей (32 - сироты).

Возвращали их поэтапно.

В рамках первого этапа в Казахстан вернулись 47 человек: 6 мужчин, 11 женщин, 30 детей.

На втором этапе вернули 231 человек: 16 мужчин, 59 женщин, 156 детей (18 сирот).

Третья операция завершилась возвращением 246 человек: 8 мужчин, 67 женщин, 171 ребенок (9 сирот).

В четвертый раз КНБ вернули на родину 71 человек: 3 мужчин, 19 женщин, 49 детей (5 сирот).

Все женщины и дети прошли курсы реабилитации и адаптации.

За участие в деятельности террористических организаций осуждены 43 казахстанца: 31 мужчин, 12 женщин. Под следствием находятся еще 14 человек.

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