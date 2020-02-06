Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

43 казахстанца из Сирии осуждены за терроризм

Под следствием находятся еще 14 человек.

Фото : ru-wotp.wgcdn.co6 февраля 2020, 09:47

Комитет национальной безопасности подвел итоги гуманитарной операции "Жусан". Согласно данным комитета, из Сирии были возвращены 595 казахстанцев, передает zakon.kz.

В 2019 году при координации КНБ из Сирии возвращены 33 мужчины, 156 женщин, 406 детей (32 - сироты).

Возвращали их поэтапно.

В рамках первого этапа в Казахстан вернулись 47 человек: 6 мужчин, 11 женщин, 30 детей.

На втором этапе вернули 231 человек: 16 мужчин, 59 женщин, 156 детей (18 сирот).

Третья операция завершилась возвращением 246 человек: 8 мужчин, 67 женщин, 171 ребенок (9 сирот).

В четвертый раз КНБ вернули на родину 71 человек: 3 мужчин, 19 женщин, 49 детей (5 сирот).

Все женщины и дети прошли курсы реабилитации и адаптации.

За участие в деятельности террористических организаций осуждены 43 казахстанца: 31 мужчин, 12 женщин. Под следствием находятся еще 14 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты