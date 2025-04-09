Казахстанка получила семь лет лишения свободы за пропаганду терроризма из Сирии

Находившаяся в Сирии казахстанка пропагандировала терроризм через мессенджер Telegram, сообщает Zakon.kz.

По информации sozmedia.kz, в пресс-службе суда Улытауской области рассказали, что подсудимая "Б.", находясь на территории Сирийской Арабской Республики, с 2017 года по 2018 год, через сотовый телефон, в котором хранила материалы террористического содержания, с использованием Telegram под вымышленным аккаунтом переписываясь со своим близким родственником, проживающим в Сатпаеве области Улытау.

Женщина отправляла ему радикальные религиозные материалы, в которых содержатся признаки пропаганды терроризма.

"Приговором Жезказганского городского суда "Б." признана виновной по статье 256 части 2 УК и осуждена к семи годам лишения свободы", – говорится в сообщении.

Подсудимая вину признала и раскаялась в содеянном. Несовершеннолетние дети осужденной переданы органу опеки и попечительства для решения вопроса об установлении опеки. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что в Шымкенте вынесли приговор мужчине, который через популярный мессенджер занимался пропагандой терроризма и вербовкой людей.