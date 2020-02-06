В КНБ объявили о завершении спецопераций "Жусан"

Последний раз в рамках пятой по счету спецоперации "Жусан" из Ирака были вывезены 14 казахстанских детей.

Заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков в кулуарах Сената Парламента рассказал, что все этапы спецопераций по вывозу казахстанцев из зон террористической активности завершены, передает корреспондент zakon.kz.

Мы завершили все этапы "Жусана". Вы знаете, что мы 14 детей из Ирака вывезли. Больше практически пока не планируется, потому что мы проводим соответствующую работу по нашим гражданам, которые в зонах конфликта продолжают находиться, но пока полной информации по ним нет. Но предварительная, подготовительная работа, консультации мы проводим, - сказал он.

Билисбеков добавил, что всех, кто изъявил желание вернуться на родину, вывезли.

Тех, кто изъявил желание вернуться, в том числе даже боевики, мы всех практически вывезли. Конечно, соответствующая работа продолжается, мы будем максимально стараться вывезти всех из зон конфликта, в том числе в первую очередь детей и женщин. Из тех кого привезли, 41 человек привлечен к уголовной ответственности, - уточнил замглавы КНБ.

По его словам, в зонах террористической активности остаются еще 114 казахстанцев.

Я вам скажу где-то более 100 человек - общая численность в зоне конфликта - это Сирия в основном. Из них остается 36 мужчин, порядка 80 женщин, а по детям не могу сказать. Это Сирия, Ирак, Афганистан - в общей сложности за рубежом, - заключил он.

Всего Комитетом нацбезопасности Казахстана, госорганами и иностранными партнерами проведено 5 спецопераций "Жусан".

Оксана Скибан, Нур-Султан

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