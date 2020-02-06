За плохую уборку снега Казахавтодор оштрафовали на 29 миллионов тенге

За зимний период было выявлено около 1,5 тысячи нарушений.

Компанию "Казахавтодор" за зимний период 2019-2020 годов оштрафовали на 29 миллионов тенге за некачественное содержание казахстанских дорог, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik.

Компания несет полную ответственность за нечищенные дороги в зимний период.

Казахавтодор финансируется нацоператором "Казавтожол". Замечания, которые выявляются в рамках инспекции, доводятся до нацоператора, который, в свою очередь, применяет меры к Казахавтодору", - рассказал заместитель генерального директора Национального центра качества дорожных активов Дархан Саканов на брифинге .

В итоге за зимний период было выявлено около 1,5 тысячи нарушений, из которых 500 уже в 2020 году. Общая сумма нарушений составила 29 миллионов тенге.

По словам замгендиректора центра, общая сумма штрафов компании с 2019 по 2020 год составляет 54 миллиона тенге, куда входит содержание дорог летом.

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