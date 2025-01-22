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Общество

Сдувает и заметает: куда жаловаться на плохую уборку снега в Алматы

Белоснежный Алматы: куда жаловаться на плохую уборку, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2025 16:09 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Сегодня, 22 января 2025 года, алматинцы вновь почувствовали зимнее настроение. С обеда в городе идет сильный снег. По прогнозам синоптиков, он прекратится в пятницу, 24 января. В акимате уже рассказали, куда обратиться по вопросам качества уборки снега, сообщает Zakon.kz.

По словам заместителя акима Алматы Бейбута Шаханова, работа по уборке снега будет вестись круглосуточно.

Вдобавок он заявил, что общая уборка магистральных улиц займет до 3 дней, улиц районного значения – до 7 дней.

Бейбут Шаханов понимает, что снегопад создает временные неудобства для горожан.

"Просим вас отнестись с пониманием к работе коммунальных служб и оказать содействие: не парковать автомобили у обочин дорог, чтобы техника могла беспрепятственно выполнять свою работу".Бейбут Шаханов

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Кроме того, если у жителей возникнут недовольства и вопросы по уборке снега, можно обратиться к специалистам.

Для оперативного решения вопросов жители могут обращаться в районные акиматы по следующим ссылкам на Telegram-боты:

  1. Ауэзовский – https://t.me/akimatAuezov1
  2. ⁠Алатауский – https://t.me/akimat_alatau
  3. ⁠Алмалинский – https://t.me/almalyaudany/1
  4. ⁠Бостандыкский – https://t.me/bostandykaudanyy/1717
  5. ⁠Жетысуский – https://t.me/obzhetysu
  6. ⁠Медеуский – https://t.me/medeu_audany
  7. ⁠Наурызбайский – https://t.me/+jD3nmPVIVrw1YWQ6
  8. ⁠Турксибский – https://t.me/turksib_audany

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Ранее метеорологи рассказывали, что арктический холод продолжит поступать на территорию Казахстана. По их данным, с 23 по 25 января прогнозируется дальнейшее понижение температуры по всей стране. В центре и на востоке страны похолодает до минус 40 градусов.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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