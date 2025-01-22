Сдувает и заметает: куда жаловаться на плохую уборку снега в Алматы
По словам заместителя акима Алматы Бейбута Шаханова, работа по уборке снега будет вестись круглосуточно.
Вдобавок он заявил, что общая уборка магистральных улиц займет до 3 дней, улиц районного значения – до 7 дней.
Бейбут Шаханов понимает, что снегопад создает временные неудобства для горожан.
"Просим вас отнестись с пониманием к работе коммунальных служб и оказать содействие: не парковать автомобили у обочин дорог, чтобы техника могла беспрепятственно выполнять свою работу".Бейбут Шаханов
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Кроме того, если у жителей возникнут недовольства и вопросы по уборке снега, можно обратиться к специалистам.
Для оперативного решения вопросов жители могут обращаться в районные акиматы по следующим ссылкам на Telegram-боты:
- Ауэзовский – https://t.me/akimatAuezov1
- Алатауский – https://t.me/akimat_alatau
- Алмалинский – https://t.me/almalyaudany/1
- Бостандыкский – https://t.me/bostandykaudanyy/1717
- Жетысуский – https://t.me/obzhetysu
- Медеуский – https://t.me/medeu_audany
- Наурызбайский – https://t.me/+jD3nmPVIVrw1YWQ6
- Турксибский – https://t.me/turksib_audany
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