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Китай призывает не верить слухам, которые хуже самого вируса

В Китае на ежедневной основе проводят брифинги и сообщают всю актуальную информацию.

Фото : fergana.agency6 февраля 2020, 14:04

Китай придерживается открытого и ответственного подхода в ситуации с распространением коронавируса, оперативно делится информацией, поэтому не следует верить слухам, которые хуже самого вируса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

После возникновения вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, и ее стремительного распространения, ряд СМИ начали высказывать сомнения в том, что китайские власти дают верную статистику о числе жертв и зараженных.

Мы обратили внимание на некоторые слухи и ложь вокруг ситуации со вспышкой заболевания, которые страшнее самого вируса. Вы, вероятно, обратили внимание, что генеральный директор ВОЗ недавно вновь выразил надежду, что все стороны не будут верить слухам и распространять их, - заявила во время онлайн-брифинга официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Она добавила, что "в некоторых странах соответствующие правительственные ведомства также уже предпринимают усилия для привлечения к ответственности тех, кто фабрикует и распространяет слухи".

Она сообщила, что госкомитет по здравоохранению КНР и комитет по здравоохранению города Ухань на ежедневной основе проводят брифинги и сообщают всю актуальную информацию.

Ответственное отношение Китая, открытость и транспарентность, а также решительные и серьезные меры в борьбе с распространением заболевания получили признание всего международного сообщества, - добавила она.


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