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Слухи о новом вирусе в Китае прокомментировал Минздрав Казахстана

Слухи о новом вирусе в Китае прокомментировали в Минздраве РК Фото: pixabay
Заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Зауре Ахметова на брифинге в правительстве 28 ноября прокомментировала слухи о том, что в Китае выявили новый заразный вирус, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Зауре Ахметова сообщила, что сейчас биологическая ситуация во всем мире остается напряженной. Но конкретно в Китае нового вируса не обнаружили.

"Согласно официальным данным, которые публикуются в СМИ, там не обнаружено ни новых, ни неизвестных патогенов, то есть это обычные, классические инфекционные заболевания, которые имеют свою сезонность", – сказала Зауре Ахметова.

По ее словам, поводов для паники у казахстанских родителей не должно быть, так как своевременная вакцинация способствует охране и защите здоровья детей. 

"Были ковидные ограничения, и в связи с их снятием мы наблюдаем рост инфекционных заболеваний во всем мире. Это связано с тем, что люди больше стали больше общаться друг с другом, путешествовать, посещать общественные места. Это привело к росту инфекционных заболеваний именно среди непривитых людей", – пояснила Зауре Ахметова.

27 ноября министерство здравоохранения Китая опровергло информацию о том, что вспышка респираторных заболеваний на севере страны якобы вызвана новым вирусом.

28 ноября глава Минздрава Ажар Гиният сообщила, что из-за вспышки кори в Казахстане 30 детей находятся в реанимации. 

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