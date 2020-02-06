Студент продавал наркотики через Интернет

Всего установлено около 50 тайников, заложенных за последние 2 месяца в двух городах – Уральске и Актобе.

В Западно-Казахстанской области студент организовал продажу наркотиков через Интернет, сообщает zakon.kz.

В ходе обыска по месту жительства у него были обнаружены расфасованные наркотики – гашиш и синтетический наркотик "Альфа ПВП". Кроме наркотических веществ у задержанного изъяты несколько сотовых телефонов, банковские карты, электронные весы и упаковочный материал.

Как стало известно в ходе следствия, 19-летний житель Уральска организовал сбыт наркотиков через популярный мессенджер. Наркотики для продажи он заказывал посредством интернета и получал бесконтактным способом. После этого расфасовывал у себя в квартире и распространял через "закладки". Все адреса, геометки и фото зафиксированы в телефонах задержанного. Всего установлено около 50 тайников, заложенных за последние 2 месяца в двух городах – Уральске и Актобе.

Начато досудебное расследование по ч.4 ст.296 УК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).

В настоящее время устанавливаются лица, которые выполняли функции закладчиков, проводятся следственно-оперативные мероприятия по закреплению доказательной базы и для предъявления нового обвинения по части 4 ст. 297 УК РК (сбыт наркотиков посредством использования электронных информационных ресурсов), - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

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