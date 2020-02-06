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Подробности жуткого ДТП в Алматы рассказали в полиции

В аварии погибли два человека, еще двое были госпитализированы.

Фото : 24tv.ua6 февраля 2020, 17:39

Подробности жуткого ДТП по улице Момышулы в Алматы сообщили в полиции города, сообщает zakon.kz.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 345 ч. 4 УК РК и расследуется в Следственном управлении ДП города Алматы. В результате столкновения на месте происшествия погибли двое пассажиров автомашины марки Mercedes. Водитель и еще один пассажир данного транспортного средства с телесными повреждениями находятся в больнице. В рамках производства будут назначены соответствующие экспертные исследования, по результатам чего по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.


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