Душил женщину-водителя автобуса: очевидцы рассказали подробности жуткого ДТП в Алматы
По словам очевидцев, после того, как один из пассажиров 47-го маршрута напал на водителя, женщина потеряла сознание.
Фото: Zakon.kz
Автобус оказался неуправляемым: общественный транспорт допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя иномарками.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
"Автобус следовал по проспекту Райымбека в западном направлении, в районе городской больницы №7. За рулем была женщина. Один из пассажиров напал на нее и стал душить. Она потеряла управление. Автобус потащило в сторону обочины, в сторону остановки. По пути автобус врезался в автомобиль марки Mazda, затем в Mitsubishi и микроавтобус, позади которого стоял водитель этой машины. Автобус сбил этого водителя, а также людей, которые стояли на остановке", - рассказал очевидец.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Мужчина, который напал на женщину-водителя, задержали на месте аварии.
В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК (хулиганство) и по статье 351 УК РК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Он водворен в изолятор временного содержания ДП.
22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли трое человек. В результате наезда автобуса на людей пострадали семь человек.
Среди пострадавших в результате наезда автобуса на людей, которые стояли на остановке, есть 15-летний подросток. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Алматы.