Душил женщину-водителя автобуса: очевидцы рассказали подробности жуткого ДТП в Алматы

Нападавший душил женщину, когда она была за рулем автобуса. Она потеряла сознание, после чего автобус сбил людей, стоявших на остановке и протаранил несколько авто. Среди пострадавших есть ребенок, а также водитель иномарки, трое человек погибли на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

По словам очевидцев, после того, как один из пассажиров 47-го маршрута напал на водителя, женщина потеряла сознание.

Фото: Zakon.kz

Автобус оказался неуправляемым: общественный транспорт допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя иномарками.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

"Автобус следовал по проспекту Райымбека в западном направлении, в районе городской больницы №7. За рулем была женщина. Один из пассажиров напал на нее и стал душить. Она потеряла управление. Автобус потащило в сторону обочины, в сторону остановки. По пути автобус врезался в автомобиль марки Mazda, затем в Mitsubishi и микроавтобус, позади которого стоял водитель этой машины. Автобус сбил этого водителя, а также людей, которые стояли на остановке", - рассказал очевидец.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Мужчина, который напал на женщину-водителя, задержали на месте аварии.

В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК (хулиганство) и по статье 351 УК РК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). Он водворен в изолятор временного содержания ДП.

22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. Погибли трое человек. В результате наезда автобуса на людей пострадали семь человек.



Среди пострадавших в результате наезда автобуса на людей, которые стояли на остановке, есть 15-летний подросток. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Алматы.