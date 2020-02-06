Министр потерял пост из-за переписки с 16-летним в Шотландии

Скандал связан с публикацией переписки 42-летнего Маккея и 16-летнего юноши.

Шотландский министр финансов Дерек Маккей ушел в отставку из-за публикации его переписки с 16-летним юношей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия. Я вел себя глупо и очень сожалею, - заявил политик.

Маккей ушел с должности в день, когда должен был представить проект бюджета на 2020-2021 годы.

Он также рассказал, что уже поговорил с главой правительства Николой Стерджен. Та подтвердила, что приняла отставку министра. Лидер консерваторов Шотландии Джексон Карло призвал Маккея покинуть в том числе парламент страны .

Скандал связан с публикацией переписки 42-летнего Маккея и 16-летнего юноши газетой The Scottish Sun. Отмечалось, что в течение полугода политик отправил ему около 270 сообщений. В них экс-министр называл мальчика милым, приглашал встретиться и просил сохранить тайну переписки.

The Scottish Sun напоминает, что в 2013 году Маккей объявил о своей гомосексуальности и развелся с женой.

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