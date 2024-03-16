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Третий день в Алматы ищут 16-летнего подростка

пропал мальчик, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 21:32 Фото: Zakon.kz
В Алматы пропал 16-летний подросток Рамазан Калдаров. Он вышел из дома 13 марта и не вернулся, сообщает Zakon.kz.

Приметы: рост 150 см, худощавый, волосы короткие, рыжие, глаза светлые. Был одет в куртку и брюки черного цвета и черно-белые кроссовки.

"По данному факту Управлением полиции Жетысуского района заведено розыскное дело. К поискам несовершеннолетнего подключены сотрудники оперативного блока районного подразделения, Управление местной полицейской службы ювенальной полиции, а также волонтеры. Проверяются возможные места нахождения несовершеннолетнего".Пресс-служба ДП города Алматы

По одной из версий, подростка могли видеть на одном из рынков в пригороде Алматы.

пропал мальчик, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 21:32

Фото: polisia.kz

Ранее сообщалось, что в Алматы пропала школьница из Талдыкоргана.

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Елена Беляева
ДП Алматы Алматы
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