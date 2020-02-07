В Индии во время облавы на притон задержана казахстанка
Консул выясняет обстоятельства.
Фото : 24.kz7 февраля 2020, 15:33
Стражи порядка в Индии "накрыли" притон в городе Лудхиана. Были задержаны 28 человек, среди которых оказалась казахстанка, передает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.
По информации The Times of India, во время рейда в одном из отелей стражи порядка арестовали 15 женщин, владельцев гостиницы и посредника.
Среди задержанных оказалась гражданка Казахстана. Санкция суда на арест была выдана 5 февраля 2020 года. Задержанные находятся в следственном изоляторе. Владельцы отеля и посредник решением суда взяты под стражу на двое суток, - говорится в сообщении.
Владельцы не вели учет постояльцев, что является в стране обязательным. Клиентам предлагали интимные услуги.
Консул Казахстана в Индии выясняет обстоятельства.
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