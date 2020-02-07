В Индии во время облавы на притон задержана казахстанка

Консул выясняет обстоятельства.

Стражи порядка в Индии "накрыли" притон в городе Лудхиана. Были задержаны 28 человек, среди которых оказалась казахстанка, передает zakon.kz со ссылкой на BaigeNews.kz.

По информации The Times of India, во время рейда в одном из отелей стражи порядка арестовали 15 женщин, владельцев гостиницы и посредника.

Среди задержанных оказалась гражданка Казахстана. Санкция суда на арест была выдана 5 февраля 2020 года. Задержанные находятся в следственном изоляторе. Владельцы отеля и посредник решением суда взяты под стражу на двое суток, - говорится в сообщении.

Владельцы не вели учет постояльцев, что является в стране обязательным. Клиентам предлагали интимные услуги.

Консул Казахстана в Индии выясняет обстоятельства.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!