Небо Казахстана не закроют для авиакомпании, чей самолет развалился на три части

"Pegasus Airlines" у казахстанских авиавластей на хорошем счету.

Небо Казахстана не закроют для турецкой компании "Pegasus Airlines". На это нет причин, пояснил генеральный директор авиационной администрации Казахстана. Об этом сообщает Первый канал Евразия, передает zakon.kz.

Он добавил, что авиакатастрофа 5 февраля в Стамбуле, которая унесла жизни трех человек, пока не вызывает сомнений в добросовестности турецкой компании. "Pegasus Airlines" у казахстанских авиавластей на хорошем счету. Трижды в неделю их борта совершают рейсы Алматы-Стамбул.

В данном случае мы говорим о причинах касательно определенного аэропорта и погодных условиях. Но если ситуация поменяется и будет информация, что имеется риск для казахстанских граждан, тогда авиакомпания будет приостановлена, - сказал гендиректор АО "Авиационная администрация Казахстана" Питер Гриффитс.

Первые результаты расследования крушения в турецком аэропорту будут готовы в течение 10-14 дней.

В авиационной администрации Казахстана считают, что проводить параллели между случаем с "Pegasus Airlines" и казахстанской "Bek Air" не стоит. Последнюю наказали заслуженно, это на днях признал суд.

Проверка в компании завершится в ближайшие дни. После чего будут даны десять дней на разработку плана корректирующих действий и полгода на исправление всех замечаний. Если авиаперевозчик с этим справится, то сможет вернуться в казахстанское небо.

Также сегодня стало известно, что за пару дней до катастрофы под Алматы неполадку обнаружили еще на одном воздушном судне "Bek Air", что авиакомпания скрыла.

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