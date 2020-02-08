Погранслужба Кыргызстана перешла на усиленный режим из-за ситуации в Кордайском районе
Подразделения пограничной службы Кыргызстана на пунктах пропуска кыргызско-казахстанской границы усилили охрану.
Фото : кабар8 февраля 2020, 07:07
Пограничная служба Кыргызстана перешла на усиленный режим из-за ситуации в Кордайском районе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Кабар.
"В связи с обострением ситуации в Кордайском районе Жамбыльской области Казахстана, граничащим с территорией Чуйской области Кыргызстана, пункты пропуска, а также подразделения ГПС КР, дислоцированные на кыргызско-казахстанской госгранице, переведены на усиленный вариант несения службы", - говорится в сообщении пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС) Кыргызстана.
В Кордайском районе Жамбылской области произошла групповая драка из хулиганских побуждений. Этим попытались воспользоваться провокаторы. Полиция нормализовала ситуацию, она взята под контроль. Виновные в нарушении общественного порядка будут привлечены к ответственности.
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