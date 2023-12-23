На границе Казахстана и Кыргызстана застряли более 400 грузовиков

Перед пунктом пропуска "Ак-Тилек — автодорожный" на кыргызско-казахстанском участке государственной границы зафиксировано скопление 468 легковых и грузовых авто, сообщили в Пограничной службе ГКНБ КР, передает Zakon.kz.

Скопление транспорта связывают с резким увеличением грузопотока из Кыргызстана в Казахстан и другие страны в связи с временным улучшением погодных условий в Жамбылской области, пишет Kabar.

По состоянию на 21:00 22 декабря, введено ограничение движения транспорта, которое действует на 10 участках автодорог республиканского значения в 4 областях.

Об этом пишет пресс-служба "КазАвтоЖол". Подробнее читайте здесь.