Видео заявления Токаева

Предлагаем видео выступления главы государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением по ситуации в Жамбылской области, передает zakon.kz.

Предлагаем видео выступления главы государства.

Президент дал ряд поручений в связи с ситуацией в Кордайском районе.

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