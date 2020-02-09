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Врач рассказал, можно ли компенсировать недосып в выходные

По словам врача, в течение недели можно накопить дефицит сна и отоспаться в выходные.

Фото : домашний очаг9 февраля 2020, 14:25

Чтобы не было дефицита сна, важно соблюдать график и не отклоняться от него в выходные, рассказал президент Российского общества сомнологов, доктор медицинских наук, профессор Роман Бузунов, сообщает zakon.kz со ссылкой на "АиФ".

По словам врача, в течение недели можно накопить дефицит сна и отоспаться в выходные.

Но получается, что человек погулял в пятницу и проснулся в 12 часов дня в субботу. Из-за этого он не захочет ложиться спать в ночь с субботы на воскресенье и встает опять в 12 часов дня, - пояснил Бузунов.

Вечером в воскресенье, как рассказал специалист, ситуация повторится и проснуться на работу в понедельник будет сложно. Он подчеркнул, что существует термин "воскресная бессонница".

Таким образом, по словам врача, за выходные график сдвинулся на шесть часов, что сравнимо с джетлагом из-за перелета из Хабаровска в Москву.

Врач посоветовал не спать в выходные долго при дефиците сна. Он предложил спать дольше, на два часа по сравнению с буднями - в этом случае организм отдохнет и ему не потребуется перестраиваться.


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