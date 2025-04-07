Врач предупредила об опасности недосыпа

Хронический дефицит сна может серьезно ослабить иммунную систему и повысить восприимчивость к вирусным заболеваниям. Об этом рассказала терапевт Ольга Корхова, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что регулярный сон менее семи часов в сутки негативно влияет на здоровье и особенно – на защитные силы организма.

"Исследования показывают, что люди, которые спят меньше семи часов, в три раза чаще болеют простудой по сравнению с теми, кто отдыхает не менее восьми часов. Все дело в цитокинах – белках, которые активно вырабатываются во сне и помогают бороться с воспалением и инфекциями", – пояснила Корхова.

Она также отметила, что нехватка сна может привести к ухудшению эмоционального состояния, раздражительности, тревожности и депрессии, а также нарушить концентрацию, когнитивные функции и снизить работоспособность.

"Даже одна бессонная ночь может повлиять на внимание, продуктивность и способность принимать решения, особенно у тех, чья деятельность требует высокой умственной нагрузки", – подчеркнула врач.

А ранне увеличивающий риск депрессии продукт обнаружили ученые.

