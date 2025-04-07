Врач предупредила об опасности недосыпа
Фото: Zakon.kz
Хронический дефицит сна может серьезно ослабить иммунную систему и повысить восприимчивость к вирусным заболеваниям. Об этом рассказала терапевт Ольга Корхова, сообщает Zakon.kz.
В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что регулярный сон менее семи часов в сутки негативно влияет на здоровье и особенно – на защитные силы организма.
"Исследования показывают, что люди, которые спят меньше семи часов, в три раза чаще болеют простудой по сравнению с теми, кто отдыхает не менее восьми часов. Все дело в цитокинах – белках, которые активно вырабатываются во сне и помогают бороться с воспалением и инфекциями", – пояснила Корхова.
Она также отметила, что нехватка сна может привести к ухудшению эмоционального состояния, раздражительности, тревожности и депрессии, а также нарушить концентрацию, когнитивные функции и снизить работоспособность.
"Даже одна бессонная ночь может повлиять на внимание, продуктивность и способность принимать решения, особенно у тех, чья деятельность требует высокой умственной нагрузки", – подчеркнула врач.
А ранне увеличивающий риск депрессии продукт обнаружили ученые.
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