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Врач предупредила об опасности недосыпа

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 01:53 Фото: Zakon.kz
Хронический дефицит сна может серьезно ослабить иммунную систему и повысить восприимчивость к вирусным заболеваниям. Об этом рассказала терапевт Ольга Корхова, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Газетой.Ru" она отметила, что регулярный сон менее семи часов в сутки негативно влияет на здоровье и особенно – на защитные силы организма.

"Исследования показывают, что люди, которые спят меньше семи часов, в три раза чаще болеют простудой по сравнению с теми, кто отдыхает не менее восьми часов. Все дело в цитокинах – белках, которые активно вырабатываются во сне и помогают бороться с воспалением и инфекциями", – пояснила Корхова.

Она также отметила, что нехватка сна может привести к ухудшению эмоционального состояния, раздражительности, тревожности и депрессии, а также нарушить концентрацию, когнитивные функции и снизить работоспособность.

"Даже одна бессонная ночь может повлиять на внимание, продуктивность и способность принимать решения, особенно у тех, чья деятельность требует высокой умственной нагрузки", – подчеркнула врач.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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