Вода у берега Каспийского моря в Актау окрасилась в красный цвет
Это естественный природный процесс.
Окрас морской воды на набережной поселка Приморский приобрел красный оттенок, что обеспокоило местных жителей, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.kz.
Вода в море покраснела. Ранее подобное явление наблюдали в лагуне гостиницы.
Тогда сообщалось, что красноватый оттенок воде придают диатомовые водоросли. Бурая водоросль безвредна и безопасна для рыб.
В 2018 году на набережной 1 микрорайона, от гостиницы "Шагала" до пляжа "Нур плаза", вода в море тоже окрасилась в красный цвет.
Экологи заявили, что загрязнения окружающей среды в данном случае нет. На берегу много тины и водорослей, которые имеют красный цвет, поэтому и вода в море приобретает такой оттенок. Это естественный природный процесс.
В 2017 году подобная ситуация наблюдалась на набережной 9А микрорайона. В департаменте экологии рассказали, что к берегу прибило морские водоросли. При загрязнении морская вода, по словам экологов, блестела бы радужной пленкой.
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