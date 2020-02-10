zakon.kz создал для своих пользователей раздел "Знайте ОСМС!"

С его помощью вы сможете легко и эффективно использовать все преимущества обязательного медицинского страхования.

Фото : ОСМС

Рады сообщить, что на нашем портале создан раздел, посвященный ОСМС, передает zakon.kz. С его помощью вы сможете легко и эффективно использовать все преимущества обязательного медицинского страхования. Проект легко открыть через специальную рубрику "Знайте ОСМС!" Вам больше не нужно собирать информацию про ОСМС из разных источников. Здесь вы узнаете как выяснить свой статус застрахованности, как начать лечение, какие медуслуги можно получить на уровне ПМСП и стационара, проводить отчисления, написать жалобу. Информация не содержит ничего лишнего: только инструкции, инфографика, видеоматериалы. Добро пожаловать в рубрику "Знайте ОСМС!"

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