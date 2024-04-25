Как оплатить взносы на ОСМС при длительном отпуске

Как оплатить обязательные отчисления социального медицинского страхования (ООСМС) и взносы на обязательное социальное медицинское страхование при длительном отпуске, расскажет Zakon.kz.

В ИС "Параграф" напомнили, что с 21 апреля 2024 года вступили в силу поправки, касающиеся оплаты взносов и отчислений на ОСМС при выходе работников в длительный отпуск.

Для сохранения статуса застрахованного у работников при выходе в длительный отпуск (более 30 дней) необходимо отчисления и взносы на ОСМС производить одним платежом с разделением по периодам, исчисленным пропорционально количеству дней отпуска.

Например, трудовой отпуск учителя приходится на период с 25 июня 2024 года по 18 августа 2024 года (56 календарных дней).

В этом случае перечисление платежей на ОСМС необходимо осуществлять в июне при выплате отпускных одним платежным поручением с разбивкой по трем строкам: июнь, июль, август.

Сумма за каждый месяц рассчитывается согласно соответствующим дням отпуска: за 7 дней в июне, за 31 день в июле и 18 дней в августе.

Ранее мы рассказали, должен ли платить взносы на ОСМС наемный работник после приостановления его ИП.