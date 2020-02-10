Рене Зеллвегер получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса"

Для 50-летней актрисы это второй "Оскар".

Премию "Оскар" в номинации "Лучшая актриса" получила Рене Зеллвегер за фильм "Джуди", передает zakon.kz со ссылкой на "Коммерсант".

Для 50-летней актрисы это второй "Оскар" — первую награду она получила за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Холодная гора" (2003 год). В "Джуди" Рене Зеллвегер сыграла известную американскую певицу Джуди Гарленд. Эта роль ранее принесла ей "Золотой глобус", награду Гильдии киноактеров США и премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Свою карьеру Рене Зеллвегер начала в 1990-х годах, ее фильмография насчитывает более 40 ролей. В числе фильмов с ее участием: "Джерри Магуайер" (1996), "Весь огромный мир" (1996), "Я, снова я и Ирэн" (2000), "Белый Олеандр" (2002), "К черту любовь" (2003), "Нокдаун" (2005), "Мисс Поттер" (2006), "Дело №39" (2007), "Замерзшая из Майами" (2008). Также известна по роли Бриджет Джонс в одноименной трилогии фильмов.

В 2001 году Рене Зеллвегер получила "Золотой глобус" за роль в комедии "Сестричка Бетти". В 2003-ем она снова завоевала "Золотой глобус" и выиграла премию Гильдии киноактеров США за мюзикл "Чикаго". Фильм "Холодная гора" принес актрисе премию BAFTA, приз Гильдии киноактеров США, а также еще один "Золотой глобус".

Конкуренцию Рене Зеллвегер в номинации на "Оскар" составили Шарлиз Терон ("Скандал"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Синтиа Эриво ("Гарриет"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

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