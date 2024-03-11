"Оскар" в номинации "Лучшая актриса" получила Эмма Стоун
Фото: kinopoisk.ru
Актрисе Эмме Стоун присужден "Оскар" за ее роль Бэллы Бастер в фильме "Бедные-несчастные", сообщает Zakon.kz.
96-я церемония вручения "Оскара" только что завершилась в Лос-Анджелесе. Победители объявлены во всех 23 категориях.
Главную статуэтку за лучший фильм ожидаемо получила лента Кристофера Нолана "Оппенгеймер".
Другие лауреаты:
- Лучший анимационный фильм — "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки.
- Лучший фильм на иностранном языке — "Зона интересов" Джонатана Глейзера.
- Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер".
- Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные".
- Лучший короткометражный анимационный фильм — "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".
- Лучший короткометражный документальный фильм — "Последняя ремонтная мастерская".
- Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе".
- Лучший игровой короткометражный фильм — "Чудесная история Генри Шугара».
- Лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения".
- Лучший адаптированный сценарий» — "Американское чтиво".
- Лучшие грим и прически — "Бедные-несчастные".
- Лучшие костюмы — "Бедные-несчастные".
- Лучшая работа художника-постановщика — "Бедные-несчастные".
- Лучшие визуальные эффекты — "Годзилла: Минус один".
- Лучший монтаж — "Оппенгеймер".
- Лучшая операторская работа — "Оппенгеймер".
- Лучший звук — "Зона интереса".
- Лучший саундтрек — "Оппенгеймер".
- Лучшая музыка к фильму — "Барби" (Билли Айлиш "What Was I Made for").
- Лучшая режиссура — Кристофер Нолан, "Оппенгеймер".
Ранее мы писали, что золотую статуэтку "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер" получил актер Киллиан Мерфи.
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