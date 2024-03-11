"Оскар" в номинации "Лучшая актриса" получила Эмма Стоун

Актрисе Эмме Стоун присужден "Оскар" за ее роль Бэллы Бастер в фильме "Бедные-несчастные", сообщает Zakon.kz.

96-я церемония вручения "Оскара" только что завершилась в Лос-Анджелесе. Победители объявлены во всех 23 категориях.

Главную статуэтку за лучший фильм ожидаемо получила лента Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Другие лауреаты:

Лучший анимационный фильм — "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки.

Лучший фильм на иностранном языке — "Зона интересов" Джонатана Глейзера.



Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер".

Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные".



Лучший короткометражный анимационный фильм — "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".



Лучший короткометражный документальный фильм — "Последняя ремонтная мастерская".



Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе".



Лучший игровой короткометражный фильм — "Чудесная история Генри Шугара».



Лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения".



Лучший адаптированный сценарий» — "Американское чтиво".



Лучшие грим и прически — "Бедные-несчастные".



Лучшие костюмы — "Бедные-несчастные".



Лучшая работа художника-постановщика — "Бедные-несчастные".



Лучшие визуальные эффекты — "Годзилла: Минус один".



Лучший монтаж — "Оппенгеймер".



Лучшая операторская работа — "Оппенгеймер".



Лучший звук — "Зона интереса".



Лучший саундтрек — "Оппенгеймер".



Лучшая музыка к фильму — "Барби" (Билли Айлиш "What Was I Made for").



Лучшая режиссура — Кристофер Нолан, "Оппенгеймер".



Ранее мы писали, что золотую статуэтку "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер" получил актер Киллиан Мерфи.