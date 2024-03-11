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"Оскар" в номинации "Лучшая актриса" получила Эмма Стоун

&quot;Оскар&quot; в номинации &quot;Лучшая актриса&quot; получила Эмма Стоун, фото - Новости Zakon.kz от 11.03.2024 07:29 Фото: kinopoisk.ru
Актрисе Эмме Стоун присужден "Оскар" за ее роль Бэллы Бастер в фильме "Бедные-несчастные", сообщает Zakon.kz.

96-я церемония вручения "Оскара" только что завершилась в Лос-Анджелесе. Победители объявлены во всех 23 категориях.

Главную статуэтку за лучший фильм ожидаемо получила лента Кристофера Нолана "Оппенгеймер".

Другие лауреаты:

  • Лучший анимационный фильм — "Мальчик и птица" Хаяо Миядзаки.
  • Лучший фильм на иностранном языке — "Зона интересов" Джонатана Глейзера.
  • Лучшая мужская роль второго плана — Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер".
  • Лучшая женская роль второго плана — Давайн Джой Рэндольф, "Оставленные".
  • Лучший короткометражный анимационный фильм — "Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко".
  • Лучший короткометражный документальный фильм — "Последняя ремонтная мастерская".
  • Лучший документальный фильм — "20 дней в Мариуполе".
  • Лучший игровой короткометражный фильм —  "Чудесная история Генри Шугара».
  • Лучший оригинальный сценарий — "Анатомия падения".
  • Лучший адаптированный сценарий» — "Американское чтиво".
  • Лучшие грим и прически —  "Бедные-несчастные".
  • Лучшие костюмы — "Бедные-несчастные".
  • Лучшая работа художника-постановщика — "Бедные-несчастные".
  • Лучшие визуальные эффекты — "Годзилла: Минус один".
  • Лучший монтаж — "Оппенгеймер".
  • Лучшая операторская работа — "Оппенгеймер".
  • Лучший звук — "Зона интереса".
  • Лучший саундтрек — "Оппенгеймер".
  • Лучшая музыка к фильму — "Барби" (Билли Айлиш "What Was I Made for"). 
  • Лучшая режиссура — Кристофер Нолан, "Оппенгеймер".

Ранее мы писали, что золотую статуэтку "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Оппенгеймер" получил актер Киллиан Мерфи.

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