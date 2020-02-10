В Казахстане осуждены 16 аудиторов

На коррупциогенность влияет неконкурентная заработная плата и высокая ответственность госаудиторов.

Первый заместитель премьер-министра, министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал, сколько зарабатывают аудиторы, передает корреспондент zakon.kz.

Как Смаилов отметил, за период 2017-2019 годы задержано и осуждено 16 аудиторов и один работник вспомогательного подразделения. Основная причина проявления коррупции - это "прямые контакты" аудитора с объектом.

На коррупциогенность влияет неконкурентная заработная плата и высокая ответственность госаудиторов, привлекаемых к следственным мероприятиям правоохранительных органов, - пояснил он на правительственном часе в Мажилисе Парламента по вопросам дальнейшего развития госаудита для повышения эффективности использования бюджетных средств.

В связи с чем, по его словам, на сегодня наблюдается серьезный отток квалифицированных кадров.

По данным Минфина, средняя заработная плата госаудиторов департаментов внутреннего госаудита составляет 120 тысяч тенге, госаудиторов Комитета внутреннего госаудита - 150 тысяч тенге, госаудиторов ревизионных комиссий - 180 тысяч тенге, госаудиторов Счетного комитета - 250 тысяч тенге, сотрудников внутреннего аудита частного сектора – 550 тысяч тенге, сотрудников внутреннего аудита квазигоссектора - 700 тысяч тенге.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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