Их уже трое. Еще один казахстанец во втором туре "Голос краïни"

Алматинец исполнил любимую сложную песню из репертуара Андреа Бочелли "Time to say goodbye".

33-летний тенор Нурсултан Шатырханулы из Алматы стал третьим казахстанцем, кто успешно прошел раунд слепых прослушиваний на 10 сезоне украинской версии проекта "Голос", передает zakon.kz.

Когда ты занимаешься не своим делом, ты теряешь время. Всю жизнь я мечтал выступать на больших мировых сценах, но так как мои родители хотели, чтобы я пошел по их стопам, я стоял за прилавком нашего продуктового магазина. Однажды я услышал пение Андреа Бочелли и это настолько меня поразило, что все время я думаю: "А что если я мог бы выйти на сцену?". После этого начал на любительском уровне, но все же выступать в Казахстане. Сейчас меня начинают узнавать как оперного певца, - рассказал в визитной карточке Нурсултан.

Он добавил, что украинский "Голос"- один из самых честных конкурсов и если он пройдет, значит, чего-то стоит.

Алматинец исполнил любимую сложную песню из репертуара Андреа Бочелли "Time to say goodbye".

Жюри долго не нажимали кнопки, хотя по их лицам было видно, что им нравится выступление алматинца. Лишь на последней ноте к Нурсултану повернулись Тина Кароль и Потап и Настя Каменских.

Зал встретил алматинца овациями. Он отметил, что выступать на проекте для него- большая честь.

Тина Кароль сказала, что у Нурсултана "закопан очень большой, красивый и знаменитый голос".

Путь ваш светлый и озарен здесь на "Голос краïни" в Украины, - отметила она.

Потап добавил, что и Тина, и он работали с такими голосами и им есть, чем удивлять.

В итоге Нурсултан выбрал Тину Кароль в качестве своей наставницы.

Это голос можно огранить разными жанрами музыкальными и будет классно, - сказала Тина Кароль.

Ранее Индира Едильбаева, также преодолевшая слепые прослушивания и попавшая в команду к Дану Балану, рассказала zakon.kz о том, что происходит за кулисами проекта и когда состоится следующий тур. Ссылка на эксклюзивное интервью здесь.

Альберт Ахметов

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