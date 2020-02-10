Что творилось за кулисами "Голос краïни", рассказала Индира Едильбаева

Также певица рассказала, почему выбрала Дана Балана и будет ли учить его казахскому языку.

Двое казахстанцев произвели фурор на слепых прослушиваниях 10 сезона шоу "Голос країни" (украинской версии проекта "Голос"). 29-летний Ерлан Баибазаров во время исполнения песни "Feel It Still" покорил всех широким диапазоном голоса, игрой на домбре и умелым использованием лупера, а 28-летняя Индира Едильбаева растрогала всех проникновенным исполнением песни на украинском языке "Мелодiя", также продемонстрировав широкий диапазон и мастерское владение голосом. Корреспондент zakon.kz выяснил у Индиры, что происходило за кулисами, и какие эмоции она на самом деле испытывала, когда стояла на сцене.

Начнем с вопроса, который волнует всех. Когда ожидаются съемки следующего тура?

Следующий тур будет в эфире где-то в марте, но пока точно не известно. Пока еще съемок не было, только полетим.

А сейчас уже известно, какую песню будете исполнять на 2 туре?

Пока нет никакой информации, все станет известно позже.

Мы все видели трогательный момент, когда один из наставников Дан Балан сразу после выступления обнял вас по-отечески. А какие эмоции вы испытывали в тот момент? Это как-то повлияло на то, что в итоге вы выбрали его своим наставником?

Во-первых, я очень сильно волновалась. Все-таки другая страна, не знала, как отреагирует на меня украинская публика, но результат превзошел мои ожидания: все зрители, звездные наставники очень отзывчивые, добродушные люди. Когда Дан Балан повернулся ко мне (во время выступления Индиры именно он первым нажал кнопку – Прим.Авт), я уже тогда решила, что пойду к нему. До выхода на сцену не знала, кто ко мне повернется, но были мысли пойти к Монатику или Тине Кароль, ну и к Потапу с Настей Каменских было бы неплохо. В жюри тренеры очень крутые. Когда стоишь на сцене и видишь, что к тебе повернулись все они, эмоции не передать словами. Но я почувствовала что-то такое душевное именно от слов Дана Балана, поэтому пошла к нему.

Вы пели песню на украинском языке. Долго пришлось разучивать?

Если честно, да. Эту песню я знала еще до слепых прослушиваний, и когда мне ее дали, я очень сильно переживала из-за произношения. Я сама по специальности переводчик, для меня очень важно, чтобы носители языка слышали все слова четко. Поэтому я реально каждое слово, окончания отрабатывала, многие после выступления подходили и говорили, что я спела без акцента, похвалили.

Уже выучили какие-нибудь украинские слова?

Выучила пока стандартные слова, дякую – спасибо, добре – хорошо, будь ласка- пожалуйста. Когда там находишься, начинаешь использовать эти слова. Украинский язык очень мелодичный, но он сложнее, чем русский, гласные отличаются по произношению. Я думаю, если в следующих турах буду исполнять украинские песни, то мне будет легче.

Потап продемонстрировал, что знает пару слов на казахском, а будете ли вы своего наставника на проекте Дана Балана учить казахскому?

Конечно, буду, было бы круто, если бы они знали хотя бы простые слова – рахмет, сәлем. По-моему, Дан Балан уже говорил пару словечек на казахском.

В Казахстане 5 лет назад вы участвовали во втором сезоне конкурса "Қазақстан Дауысы" (отечественная версия проекта "Голос"), дошли до гранд-финала. Как думаете, поможет ли это вам сейчас в украинском проекте?

Тогда меньше было опыта, сейчас я пошла на "Голос країни", потому что это международный конкурс, где можно научиться чему-то, получить новый опыт. Дан Балан, как наставник, подсказывает, дает очень полезные советы в профессиональном плане. Я думаю, что после этого проекта я уже пойму для себя, в каком жанре буду двигаться дальше в творчестве.

Из наших звезд многие ли за вас болеют?

Почти все казахстанские артисты меня поздравили, поддержали, Данэлия Тулешова в первую очередь. Мы с ней хорошо общаемся, дружим с ее мамой. Очень приятно ощущать поддержку на Родине от соотечественников, за что всем огромное спасибо.

На проекте нашу страну представляет еще один талантливый алматинец – Ерлан Баибазаров. Пересекались ли с ним во время съемок?

Мы с Ерланом виделись на слепых прослушиваниях, но знакома с ним была еще до проекта, общались с ним, я знала, что он очень хороший вокалист и музыкант. Там мы встретились, до сих пор поддерживаем связь, может быть, снимем вместе видео для интернета.

Ерлан в команде у Потапа и Насти Каменских, вы у Дана Балана, теоретически на "Голос країни" может случиться казахстанский финал…

Это было бы очень круто, если бы мы вдвоем попали бы в финал. Мы даже с ним шутили, что если вдруг попадем в финал вместе, разделим победу на двоих. Это конечно, шутки, но в финал хотелось бы попасть.

Альберт Ахметов

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