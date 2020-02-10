В Туркменистане от коронавируса скончался человек

Сообщается, что скончавшийся - молодой человек, который обучался в в одном из вузов Китая.

В Туркменистане в Лебапском велаяте на территории лагеря для эвакуированных из Китая туркменистанцев от болезни, связанной с коронавирусом, скончался один человек, передает zakon.kz со ссылкой на Central asia.media.

Данные об умершем строго засекречены. Известно лишь, что скончавшийся – молодой человек, обучавшийся в одном из вузов Китая. Его тело было кремировано.

Еще один человек, житель Марыйского велаята средних лет, имеет "признаки ранее неизвестной вирусной инфекции". Он находится в тяжелом состоянии в карантинном лагере в Лебапском велаяте.

Карантинный лагерь - это передвижной госпиталь службы по борьбе с чрезвычайными ситуациями министерства обороны Туркменистана. Госпиталь сооружен из металлических грузовых контейнеров и надувных модулей. На его территории есть отделения реанимации и анестезиологии, хирургии, стерильные боксы и лаборатория. Периметр госпиталя находится под тройным кольцом охраны, состоящей из сотрудников министерства национальной безопасности, солдат и сил внутренней службы МВД.

Источник сообщил, что 31 января санитарной авиацией в Лебапский велаят были направлены специалисты отдела особо опасных инфекционных заболеваний службы санитарии и борьбы с распространением болезней министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, а также врачи инфекционной больницы. А накануне президент провел рабочее совещание с участием вице-премьеров правительства, министров, хякимов велаятов, руководителей военных и правоохранительных органов, а также членов чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней.

Turkmen.news ранее сообщал, что, начиная с 30 января, все авиарейсы из Пекина в Ашхабад садятся в Туркменабаде. В тот же день Туркменистан закрыл границу с Узбекистаном. Из-за вспышки коронавируса были отменены рейсы в Бангкок.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!