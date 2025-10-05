Солдат скончался в одной пограничных частей КНБ

Молодой человек скончался в одной из частей Пограничной службы КНБ в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

О смерти в КНБ сообщили 5 октября 2025 года.

"В отделении медицинского обеспечения Департамента по Алматинской области скончался рядовой Пограничной службы КНБ. Согласно предварительному заключению медицинских работников, причиной смерти является менингококцемия (генерализованная форма менингококковой инфекции, которая проявляется в виде сепсиса. – Прим. ред.).", – говорится в сообщении.

По факту зарегистрировано досудебное расследование в РОП Наурызбайского района города Алматы. Назначено служебное разбирательство, сообщили в КНБ.

"Пограничная служба Комитета национальной безопасности выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", – говорится в сообщении ведомства.

В сентябре в соцсетях появилась информация о том, что в Жамбылской области пограничники открыли огонь по нарушителям госграницы. Информацию прокомментировали в КНБ.