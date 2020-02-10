Алматинцы отправили гумпомощь в Кордайcкий район

За сутки люди собрали около восьми тонн груза.

Из Алматы в Кордайский район, где произошли беспорядки, отправили гуманитарную помощь, передает zakon.kz.

9 февраля общественное движение "Я алматинец" объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате конфликта в Кордайском районе. За сутки люди собрали около восьми тонн груза. Сегодня грузовик с продуктами и средствами гигиены отправился на место конфликта.

В этот раз вводная поступила на теплые детские вещи, средства гигиены для детей и продукты питания, потому что много беженцев, много людей, которые покинули свои дома из-за того, что испугались, - рассказал руководитель движения "Я алматинец" Константин Авершин.

Он отметил, что среди собранных продуктов есть консервы, крупы, макароны, чай, вода, сахар и соль.

Также добавил, что в Жамбылскую область они едут совместно с волонтерами международного движения "Красный полумесяц". В области их ждут.

Они нас ждут. Наш руководитель является еще и депутатом в маслихате, поэтому у него есть возможность донести руководству региона (о том, что везут гумпомощь - ред.).Вот одна газель, сейчас вторая приедет, - рассказал руководитель историко-патриотического направления "Я алматинец" Арсен Татаев.

Камила Коберидзе работает в аптеке. О сборе гумпомощи она узнала накануне ночью. В числе привезенных ею предметов есть валерьянка.

(Я привезла - ред.) памперсы, влажные салфетки, питание, антисептики, сок, валерьянку, сок. Все, что нужно детям, потому что жалко детей. Дети и женщины не были в конфликте, они не должны страдать, - сказала девушка.

Вечером 7 февраля в социальных сетях распространили видео драки в селе Масанчи Жамбылской области. Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент.

8 февраля на брифинге в Нур-Султане стало известно, что 7 февраля в 19.00 в окраине села Кордайского района собралось около 70 агрессивно настроенных жителей, которые начали групповую драку. В ходе массовой драки погибли восемь человек и более 40 пострадали. По предварительным данным, в результате беспорядков повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 автомашины. 47 человек были задержаны и доставлены в отдел полиции, изъято два охотничьих ружья. В связи с этим Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших граждан, и сделал ряд поручений.

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