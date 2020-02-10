Лишившийся носа ребенок скончался в Атырау

Предварительная причина смерти: фиброз легких.

Ребенок скончался в ночь с 9 на 10 февраля у себя дома, передает zakon.kz со ссылкой на "Лада".

По данным областной детской больницы, предварительная причина смерти: фиброз легких.

Малыша выписали из больницы 7 февраля.

На выписке настояла мама ребенка. Она написала расписку врачам. Семья приобрела аппарат для подачи кислорода в легкие, но у малыша уже был выставлен диагноз: фиброз легких. Это происходит от долгого подключения к аппарату. Скончался ребенок сегодня ночью, – сообщили в больнице.

Ранее мама ребенка обвинила медиков областного перинатальный центра в халатном отношении. По ее словам, медсестры не доглядели за малышом, в результате чего малыш лишился носа.

Однако, по словам врачей, ребенок лишился носа из-за нескольких факторов, в том числе по вине самой матери.

Ребенок родился на 5,5 месяце беременности. Женщина работала кондуктором на межрайонном автобусе. У нее даже не было нормальных условий для вынашивания ребенка. На учет она не вставала, встала только на 24 неделе, это за две недели до родов. Никаких обследований, анализов, УЗИ - ничего не делала. Ребенок родился с несколькими патологиями, у него врожденный порок развития, врожденная расщелина твердого и мягкого неба, есть проблемы со зрением и дыханием. К тому же от матери ему передалась внутриутробная инфекция, - сказала руководитель ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр" Жамал Жаманбаева.

Позже женщина отсудила у перинатального центра один миллион тенге.

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