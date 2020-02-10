Искусственный интеллект начнет следить за сдачей ЕНТ 

Система на основе технологии компьютерного зрения в автоматическом режиме способна выявлять факты использования смартфонов, шпаргалок или подмены тестируемых.

Искусственный интеллект будет запущен во время сдачи ЕНТ, сообщил на брифинге в СЦК исполняющий обязанности директора Национального центра тестирования Дидар Смагулов, передает корреспондент zakon.kz.

Для исключения человеческого фактора за соблюдением правил тестирования будет следить искусственный интеллект. Самообучаемая система на основе технологии компьютерного зрения в автоматическом режиме способна выявлять факты использования смартфонов, шпаргалок или подмены тестируемых будет осуществлять функции наблюдателей, — сообщил Смагулов.

Он добавил, что с внедрением новой системы договориться с кем-то или списать на экзамене не получится.

Мы планируем запустить данную систему в этом году , обязательно пригласим представителей СМИ, чтобы на себе протестировать смогут ли списать под камерой, когда за вами будет следить искусственный интеллект, — добавил глава центра тестирования.

Он напомнил, что процесс сдачи ЕНТ имеет большие коррупционные риски, поэтому в прошлом году в период ЕНТ возбуждались дела в отношении замакима района, директора средней школы и ответственного сотрудника управления образования.

Чтобы исключить подобные факты, было принято решение автоматизировать процесс и организовать запуск ситуационного центра.

В режиме реального времени там отображается процесс сдачи ЕНТ по принципу один тестируемый - одна камера. Такая система позволила не только снизить уровень коррупционных рисков, но и вернуть в бюджет значительные денежные средства. В прошлом году центром было сэкономлено порядка 400 млн тенге на командировочные расходы для наблюдателей. Данная мера также повысила уровень академической честности. К примеру, во время сдачи ЕНТ в июне прошлого года было изъято 52 524 запрещенных предметов, а в уже в ноября 2019 года при компьютерном тестировании и новом методе мониторинга таких предметов было изъято 774. То есть мы отмечаем многократное снижение фактов нечестной сдачи экзаменов и повышения уровня честности, — заключил Дидар Смагулов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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