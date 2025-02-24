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Наука и технологии

Как искусственный интеллект будут использовать при сдаче ЕНТ

ЕНТ, центр тестирования, ученики, школьники, экзамены, компьютеры, выпускной класс, выпускники, тестирование, тесты , фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 14:00 Фото: Национальный центр тестирования
Директор Департамента цифровизации и автоматизации государственных услуг Министерства науки и высшего образования Нурсултан Махатов 24 февраля 2025 года сообщил, как ИИ будут использовать для создания вопросов ЕНТ, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что на платформе национального искусственного интеллекта планируется реализовать пять проектов.

Среди них создание консультативного чат-бота AI Talapker по правилам проведения ЕНТ в этом году, применение ИИ для повышении академической честности при сдаче тестов, а также внедрение ИИ для разработки тестовых заданий ЕНТ.

"В пилотном режиме мы планируем применить искусственный интеллект совместно с Министерством цифровизации при создании тестов для ЕНТ, где будут выгружаться все материалы, все силлабусы по предмету. Мы попробуем применить искусственный интеллект при создании примерных тестов и их апробировать", – сказал Нурсултан Махатов. 

Технологии ИИ также планируют внедрять в экономику Казахстана с помощью инновационной программы AI-Sana. Она охватит 100 тыс. студентов и даст им знания и навыки для внедрения ИИ в основные отрасли экономики.

Проект направлен на поддержку молодых талантов и создание стартапов DeepTech. 

Бауыржан Муканов
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