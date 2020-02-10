Четырех казахстанских биатлонистов исключили из сборной за неспортивное поведение

Все нарушители отозваны со сборов.

Союз Биатлонистов Казахстана исключил четырех спортсменов из состава сборной за нарушение дисциплины и спортивного режима, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт Союза биатлонистов РК.

На внеочередном собрании дисциплинарной комиссии Союза из состава национальной сборной исключены, а также отстранены от всех республиканских и международных соревнований по биатлону: Антон Пантов на четыре года, Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Еремин на один год. Все спортсмены отозваны со сборов.

Их обвинили в нарушении дисциплинарного и спортивного режима на сборах в Австрии, где проходили подготовку к чемпионату мира.

Решение было вынесено на основании рапорта главного тренера команды Казахстана по биатлону Максата Шаранова, объяснительных тренеров и самих спортсменов, а также письма-жалобы из австрийской гостиницы, в котором проживала команда во время учебно-тренировочных сборов в городе Обертиллиах.

- Спортсмены сборной это лицо страны. Речь идет о нарушении спортивной дисциплины, которое влияет на имидж не только команды, но и Казахстана в целом. У нас не такой многочисленный вид спорта, но мы выбираем дисциплину. И мы призываем всех нести ответственность за свое поведение в рамках учебно-тренировочных сборов и международных соревнований, как спортсменов, так тренерско-сервисной команды, отметил председатель комиссии Ермек Кизатов.

Отдельно будут приняты дисциплинарные меры в отношении тренерского штаба команды.

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