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Автоперевозки грузов между Казахстаном и Китаем функционируют беспрепятственно

МЦПС "Хоргос" до сих пор закрыт

Фото : gntrans.gr10 февраля 2020, 19:29

Автомобильные перевозки грузов между Казахстаном и Китаем осуществляются беспрепятственно, сообщает zakon.kz.

В январе 2020 года 5 626 грузовых автотранспортных средств пересекли казахстанско-китайскую государственную границу, что больше на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значится в пресс-релизе МИИР РК.

Из-за эпидемии коронавируса в Китае до сих пор приостановлено автобусное сообщение по направлениям Алматы-Нур-Жолы-Урумчи, Усть-Каменогорск-Майкапчагай- Урумчи, Жаркент-Хоргос-Кулджа, Аягоз-Бахты-Зимунай (всего 13 рейсов в день в обоих направлениях).

Также по решению правительства РК в настоящее время закрыт Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос».


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