В Россию не пропустили 190 тонн продукции из Казахстана и Кыргызстана

Задержанная продукция была изъята из оборота и направлена на специализированный завод для утилизации.

С 25 января по 6 февраля Управлением Россельхознадзора по Оренбургской области пресечено 12 попыток незаконного ввоза на территорию России более 190 тонн продукции из Казахстана и Кыргызстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Tazabek.

По данным ведомства, при проведении фитосанитарного контроля подкарантинной продукции установлено, что без сопровождения фитосанитарных сертификатов из Казахстана ввозились капуста белокочанная, лук репчатый, отруби и яблоки (0,67 т) и орехи грецкие (2,2 т) из Кыргызстана.

В сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов поступили капуста пекинская казахстанского происхождения (19,5 т), виноград сушеный афганского происхождения (20 т), финики сушеные иранского происхождения (22 т), орехи грецкие, арахис, сухофрукты и рис кыргызского происхождения (82,8 т), а также мандарины свежие и орехи грецкие китайского происхождения (43,5 т). На рис, отсутствовала маркировка и документы, удостоверяющие соответствие качества и безопасности ввозимой поднадзорной продукции (декларация о соответствии), - так же говорится в сообщении.

Также была пресечена попытка ввоза из Казахстана более 28 тыс. штук пищевых яиц без маркировки и сопроводительных документов.

В соответствии с требованиями законодательства ввоз всей продукции на территорию РФ был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности.

Кроме того, Управлением Россельхознадзора не допущено к вывозу в Казахстан 6 т мяса говядины без сопроводительных документов, в том числе без ветеринарного сертификата. В соответствии с действующим законодательством задержанная продукция была изъята из оборота и направлена на специализированный завод для утилизации.





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