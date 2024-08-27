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Законодательство РК

Из Казахстана в Кыргызстан пытались незаконно вывезти тонны рыбной продукции

Рыболовство, рыба, фото - Новости Zakon.kz от 27.08.2024 16:05 Фото: primeminister.kz
На ветеринарном контрольном пункте "Кордай", расположенном в Кордайском районе Жамбылской области, пресечена попытка незаконного вывоза рыбной продукции в Кыргызстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом 27 августа 2024 года рассказали в Комитете ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства РК.

"В ходе проверки, проводимой ветеринарно-санитарным инспектором пункта, было установлено, что два автомобиля перевозили 8 тонн рыбной продукции без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов на перевозимую продукцию. На водителей автомобилей было наложено административное взыскание в виде штрафа, а груз был возвращен обратно", – говорится в сообщении.

Водителям разъяснили требования ветеринарного законодательства, касающиеся транспортировки продукции животного происхождения, подконтрольной ветеринарному контролю, а также важность получения всех необходимых документов для пересечения государственной границы.

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1 августа 2024 года стало известно, что казахстанца наказали штрафом за контрабанду рыбы в страны Евросоюза.

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