Как отразилcя на инфляции рост цен на бензин

В январе текущего года годовая инфляция составила 5,6%.

Заместитель Национального банка РК Акылжан Баймагабетов на заседании правительства рассказал, что продовольственная инфляция замедлилась в январе текущего года до 9,2% в годовом выражении по сравнению с 9,6% в декабре прошлого года за счет снижения темпов роста цен на фрукты и овощи, мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы, рыбу, масла и жиры, передает корреспондент zakon.kz.

В январе текущего года годовая инфляция составила 5,6%. Незначительное увеличение по сравнению с 5,4% месяцем ранее стало результатом давления со стороны цен на бензин и регулируемые услуги. Непродовольственная годовая инфляция составила 5,2% по сравнению с 5% в прошлом месяце за счет удорожания бензина из-за повышения акцизов, - сказал он.

По его словам, рост цен на транспортные услуги и электроэнергию способствовал росту инфляции платных услуг до 1,4% в годовом выражении с 0,7% в декабре 2019 года.

Продовольственная инфляция замедлилась в январе текущего года до 9,2% в годовом выражении по сравнению с 9,6% в декабре прошлого года за счет снижения темпов роста цен на фрукты и овощи, мясо и мясопродукты, хлебобулочные изделия и крупы, рыбу, масла и жиры. Таким образом, вклад роста цен этих продуктов в инфляцию, который отмечался в прошлом году, постепенно снижается, и ожидается замедление продовольственной инфляции в 2020 году, - отметил Баймагамбетов.

Замглавы Нацбанка добавил, что в этих условиях финрегулятор принял решение сохранить базовую ставку и ее процентный коридор на уровне 9,25% +/- 1 процентных пункта.

Текущий уровень базовой ставки при принятии мер правительством и местными исполнительными органами по повышению конкуренции на продовольственных рынках и проведению оптимальной тарифной политики будет обеспечивать достижение целей по инфляции, - сообщил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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