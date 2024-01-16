Инфляция в Казахстане: Нацбанк назвал регионы с наименьшим ростом цен

Национальный Банк Казахстана опубликовал информацию об инфляции в регионах страны. По данным регулятора, в декабре 2023 года годовая инфляция в Казахстане замедлилась до 9,8%, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Нацбанка 16 января, по итогам декабря 2023 года годовая инфляция замедлилась в 16 регионах страны. В двух регионах она ускорилась, еще в двух осталась прежней.

"Месячная инфляция в стране за отчетный период составила 0,8%. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Карагандинской (11,1%), Акмолинской (10,7%) и Мангистауской (10,6%) областях", – отметили в Нацбанке.

Ниже всего годовая инфляция оказалась в Алматинской области (8,4%), Кызылординской области (8,8%) и Астане (9,1%). Месячная инфляция оказалась выше всего в Атырауской области (1,4%).

В целом по стране продовольственные товары подорожали на 8,5% год к году. Этот показатель выше среднего по республике в девяти регионах: Улытауской (11,8%), Акмолинской (10,3%), Северо-Казахстанской (9,8%), Восточно-Казахстанской областях (9,6%), Алматы (9,3%), Мангистауской области (9,2%), Астане, Жетысуской области (по 8,8%), Абайской области (8,6%). Ниже среднереспубликанского уровня продовольственная инфляция в четырех регионах:

Актюбинская область (7,4%);

Павлодарская область (7,3%);

Шымкент (7,2%);

Туркестанская область (7,1%).

"Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране (9,1% год к году) отмечен в Мангистауской (12,5%), Карагандинской (10,4%), Западно-Казахстанской (9,8%), Жамбылской (9,6%), Туркестанской областях (9,5%), Шымкенте (9,4%) и Восточно-Казахстанской области (9,2%). Выше общереспубликанского уровня (12,4% год к году) цены на платные услуги выросли в следующих регионах: Туркестанской (18,2%), Карагандинской (15,2%), Актюбинской (14,6%), Атырауской (14,5%), Павлодарской (14,2%), Северо-Казахстанской (13,8%), Жетысуской (13,7%), Акмолинской (13,5%) областях и Шымкенте (12,9%)", – говорится в сообщении Нацбанка.

Ранее сообщалось, что в конце 2023 года в Казахстане выросли цены на такие товары, как овощи, аспирин и рис.