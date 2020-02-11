Раньше был министром, теперь аким - Сапарбаев прокомментировал свое назначение
В приоритете выполнить поручения Президента как можно скорее - новый аким Жамбылской области.
Фото : primeminister.kz11 февраля 2020, 11:54
Глава государства принял такое решение и выполнение поручений теперь должно стать приоритетом, сказал в кулуарах правительства аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент zakon.kz.
По поручению главы государства, я остаюсь главой комиссии по событиям произошедшим в Кордайском районе Жамбылской области. Далее буду продолжать работать в этом направлении. А что касается ситуации с коронавирусом - ее возглавит другой человек из правительства. Глава государства принял такое решение, теперь я должен выполнить его поручения. Раньше я был министром, теперь аким. В приоритете выполнить поручения главы государств как можно скорее, — сказал в кулуарах правительства Сапарбаев.
10 февраля сообщалось, что указом Президента Казахстана Аскар Мырхзахметов освобожден от должности акима области и на его место назначен Бердибек Сапарбаев.
Как сообщалось ранее, Бердибек Сапарбаев находился в Жамбылской области во главе правительственной комиссии, которая отправилась в регион после трагических событий в Кордае.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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