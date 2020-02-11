Золото, доллар, тенге: в чем лучше хранить свои сбережения

С 2018 года казахстанцы купили свыше 15 тысяч золотых слитков общим весом 469 килограмм.

С каждым годом Нацбанк РК скупает все больше золота, что весьма актуально в условиях текущей экономической ситуации в мире и при высказываниях различных экспертов о надвигающемся финансовом кризисе. Мнением о том, стоит ли и рядовым казахстанцам на примере Финрегулятора, конвертировать свои сбережения в драгоценный метал, и насколько, рентабельны такие вложения в беседе с журналистом zakon.kz поделился аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев.

Как отметил эксперт, сейчас слиток золота нужного веса, а соответственно и цены, можно приобрести в обычном обменнике или в банке, и казахстанцы этим активно пользуются. С 2018 года они купили свыше 15 тысяч слитков общим весом 469 килограмм. И это достаточно значимые показатели.

Кроме того, этот актив прибавил за 2019 год почти 20%, то есть принес своим обладателям неплохую выгоду. Но при этом Андрей Чеботарев все же рекомендует не зацикливаться на чем-то одном, и не держать «все яйца в одной корзине».

Если накопления позволяют, то часть из них лучше держать в защитных активах в виде золота, часть в тенге, а часть – в валютных активах. Причем, на мой взгляд, это должны быть не только доллары, но и евро. Кроме того часть портфеля,3-5%, можно отдать на рисковые активы, например, инвестиции в криптовалюты. Конечно эти активы очень высокорисковые, но дают немало шансов получить немалую выгоду. В общем, каждый сам должен решать, что ему ближе, но главное не зацикливаться на одном, будь то золото или валюта. И главное помнить, что если нас все-таки ждет глобальный финансовый суперкризис, то золото на его пике тоже будет терять в цене. Но не следует поддаваться панике, потому что золото, скорее всего, первым и восстановиться после кризиса, – сказал Андрей Чеботарев.

Он также напомнил, что хотя покупка золота в банках или обменниках очень упростила этот процесс, следует помнить, что нельзя нарушать заводскую упаковку слитка, в которой он был приобретен, и хранить его в запечатанном виде. Иначе для того чтобы реализовать его тому же банку, потребуется экспертиза, которая занимает несколько дней, а то и недель. Если же упаковка цела, то его можно продать столь же быстро, как и купили.

Подготовил Владимир Демидов

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