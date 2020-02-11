О состоянии пострадавших после событий в Кордайском районе рассказали медики

Самому молодому пострадавшему 17 лет, самому взрослому 77 лет.

Медики на брифинге в Алматы рассказали о состоянии пострадавших в событиях в Кордайском районе Жамбылской области, передает zakon.kz.

По поручению Президента была создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области. 8 февраля члены комиссии навестили пострадавших в Кордайской центральной районной больнице.

В целом вследствие происшествия пострадало 182 человека, в основном это травмы легкой степени, им была оказана первая медпомощь, многие были отпущены на амбулаторное лечение. На сегодняшний день в стационарах Алматы 29 пациентов, 4 из них в реанимации. В стационарах Жамбылской области 12 пациентов, 11 из них в Центральной районной больнице Кордая, в том числе 1 в реанимации, и 1 в Таразе. Находящегося в реанимации в Кордае силами санавиации завтра планируется перевезти в Алматы, - сказал Вице-министр здравоохранения РК Камалжан Надыров

Также он добавил, что наши врачи провели 24 операции.

Службами скорой помощи, санавиации в медорганизации Алматы осуществлена транспортировка 23 пациентов из Кордайской ЦРБ и Киргизской Республики. Как вы знаете, часть пациентов обратились за медпомощью в медорганизации Кыргызстана. По поручению Правительственной комиссии было задание познакомиться с состоянием данных пациентов и вывести, что и было сделано. 9 пациентов из Кыргызстана были санавиацией переведены в Алматы, - сказал вице-министр.

Для оказания мед помощи были привлечены свыше 100 врачей и 37 единиц сантранспорта и 2 вертолета. Пострадавших лечат бесплатно в рамках ГОБМП. Самый пожилой пациент находится в Алматинской областной многопрофильной больнице. Он перенес операцию, уже переведен в обычную палату.

Сделано оперативное вмешательство в виде остеосинтеза бедренной кости, операция прошла успешно, сейчас он находится в травматологическом отделении, - пояснил руководитель Управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев

Самому молодому пострадавшему 17 лет, самому взрослому 77 лет, - добавил вице-министр.

В Кыргызстане в Токмакской больнице и в Бишкеке. Совместно с руководителем нац центра санавиации выехал в Кыргызстан, осмотрели каждого пациента, побеседовали с родными и близкими, приняли решение их переводить, по их согласию их вывезли в Алматы, буквально на следующий день их эвакуировали, - пояснил Надыров.

Альберт Ахметов

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