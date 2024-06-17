Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Уральске

Рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Уральске, фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 13:45 Фото: пресс-служба УЗ ЗКО
От взрыва газа в Уральске пострадали 10 человек (мужчины в возрасте от 27 до 67 лет), а также двое детей 2009 г. р. и 2007 г. р., сообщает Zakon.kz.

Известие о взрыве газового баллона поступило на пульт оператора "103" 16 июня в 9:49. На место происшествия выезжали пять бригад скорой медицинской помощи, рассказали в управлении здравоохранения области.

Руководитель управления здравоохранения Мадияр Утешев, заместитель руководителя Гульнара Абдрахманова, главный внештатный травматолог УЗ Серик Карекенов и директор городской многопрофильной больницы Арман Мурзахметов посетили больных в ГМБ и ОДМБ пострадавших во время взрыва на рынке "Ел ырысы".

На данный момент трое взрослых в реанимации, трое в отделении политравмы. Из двух пострадавших детей – один в реанимации.

"Проведен консилиум с участием главного внештатного травматолога, директора и заместителя директора городской многопрофильной больницы, ОДМБ, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии". Пресс-служба УЗ ЗКО

Также проведена телемедицина с Центром медицины катастроф городов Астаны и Алматы совместно с реаниматологами и комбустиологами.

Тактика лечения согласована.

16 июня на месте убоя скота в Уральске взорвался газовый баллон.

Читайте также

Актау, выброс газа, КазАзот
Выброс нитрозного газа произошел в Актау
Трехлетний мальчик выпал из окна 5 этажа в Темиртау
Трехлетний мальчик выпал из окна 5-го этажа в Темиртау
Константин Вноровский
Западно-Казахстанская область Уральск 2024 год Медицина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
исследование
Кратковременный отказ от алкоголя ухудшает здоровье – исследование
поддержавшие страны
К чему пришли страны на саммите мира по Украине
термометр
Сильная жара, ливень и град ожидается в Казахстане 17 июня
штормовое предупреждение
В Астане и 16 областях на понедельник объявлено штормовое предупреждение
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: