Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Уральске

От взрыва газа в Уральске пострадали 10 человек (мужчины в возрасте от 27 до 67 лет), а также двое детей 2009 г. р. и 2007 г. р., сообщает Zakon.kz.

Известие о взрыве газового баллона поступило на пульт оператора "103" 16 июня в 9:49. На место происшествия выезжали пять бригад скорой медицинской помощи, рассказали в управлении здравоохранения области.

Руководитель управления здравоохранения Мадияр Утешев, заместитель руководителя Гульнара Абдрахманова, главный внештатный травматолог УЗ Серик Карекенов и директор городской многопрофильной больницы Арман Мурзахметов посетили больных в ГМБ и ОДМБ пострадавших во время взрыва на рынке "Ел ырысы".

На данный момент трое взрослых в реанимации, трое в отделении политравмы. Из двух пострадавших детей – один в реанимации.

"Проведен консилиум с участием главного внештатного травматолога, директора и заместителя директора городской многопрофильной больницы, ОДМБ, заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии". Пресс-служба УЗ ЗКО

Также проведена телемедицина с Центром медицины катастроф городов Астаны и Алматы совместно с реаниматологами и комбустиологами.

Тактика лечения согласована.

16 июня на месте убоя скота в Уральске взорвался газовый баллон.

