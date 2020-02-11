Имитацию взрывного устройства нашли в отделении банка алматинского ТРЦ

В нем были разрезанная жестяная банка из-под энергетика, провода и похожий на пластид брусок, оказавшийся минватой.

Стало известно, что было в пакете, из-за которого эвакуировали посетителей ТРЦ в Алматы, передает zakon.kz.

Вечером 11 февраля посетителей и сотрудников ТРЦ "Ramstore ALL IN" на пр. Назарбаева эвакуировали из-за подозрительного пакета.

Корреспонденту zakon.kz на месте удалось узнать, что пакет был оставлен в отделении банка. В нем, судя по содержимому, была слабая имитация взрывного устройства: разрезанная жестяная банка из-под энергетика, провода и похожий на пластид брусок, оказавшийся минватой.

На месте еще работают сотрудники правоохранительных органов.

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