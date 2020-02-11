Имитацию взрывного устройства нашли в отделении банка алматинского ТРЦ
В нем были разрезанная жестяная банка из-под энергетика, провода и похожий на пластид брусок, оказавшийся минватой.
Фото : zakon.kz11 февраля 2020, 17:33
Стало известно, что было в пакете, из-за которого эвакуировали посетителей ТРЦ в Алматы, передает zakon.kz.
Вечером 11 февраля посетителей и сотрудников ТРЦ "Ramstore ALL IN" на пр. Назарбаева эвакуировали из-за подозрительного пакета.
Корреспонденту zakon.kz на месте удалось узнать, что пакет был оставлен в отделении банка. В нем, судя по содержимому, была слабая имитация взрывного устройства: разрезанная жестяная банка из-под энергетика, провода и похожий на пластид брусок, оказавшийся минватой.
На месте еще работают сотрудники правоохранительных органов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5006893-1d3eb1bc3a6e8a8f47be237f14877571
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...