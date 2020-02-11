Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Имитацию взрывного устройства нашли в отделении банка алматинского ТРЦ

В нем были разрезанная жестяная банка из-под энергетика, провода и похожий на пластид брусок, оказавшийся минватой.

Фото : zakon.kz11 февраля 2020, 17:33

Стало известно, что было в пакете, из-за которого эвакуировали посетителей ТРЦ в Алматы, передает zakon.kz.

Вечером 11 февраля посетителей и сотрудников ТРЦ "Ramstore ALL IN" на пр. Назарбаева эвакуировали из-за подозрительного пакета.

Корреспонденту zakon.kz на месте удалось узнать, что пакет был оставлен в отделении банка. В нем, судя по содержимому, была слабая имитация взрывного устройства: разрезанная жестяная банка из-под энергетика, провода и похожий на пластид брусок, оказавшийся минватой.

На месте еще работают сотрудники правоохранительных органов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты