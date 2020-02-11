В полиции прокомментировали эвакуацию посетителей из ТРЦ в Алматы

Сейчас полиция устанавливает личность человека, который оставил подозрительный пакет.

В полиции Алматы рассказали, что предмет, из-за которого эвакуировали посетителей ТРЦ Ramstore ALL IN, не представляет опасности, передает zakon.kz.

Оперативные экстренные службы города прибыв на место происшествия сразу же оцепили ТРЦ, провели эвакуацию, затем специалисты изучили оставленный предмет.

Речь идет о бытовых принадлежностях, имитирующих взрывное устройство. На самом деле никакой опасности они не представляли. Сейчас объект работет в штатном режиме, - рассказали в полиции.

Полиция устанавливает другие обстоятельства дела и личность человека, который оставил этот предмет.

Вечером, 11 февраля, стало известно, что в Алматы эвакуировали посетителей ТРЦ на пр. Назарбаева. Оказалось, что в отделении банка нашли имитацию взрывного устройства.

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