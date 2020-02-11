Автобус собрал пять авто на оживленной трассе Алматы

В двух направлениях по улице образовался сильный затор.

Массовое ДТП с участием автобуса произошло на улице Саина, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель автобуса №70 следовал в северном направлении. Не доезжая до улицы Улугбека, после проспекта Абая, водитель автобуса собрал цепочку из пяти автомобилей.

Сначала автобус врезался в Hyundai Accent, он по инерции ударил остановившуюся Toyota Camry. Японская иномарка затем столкнулась с Nissan Sunny, который врезался в Toyota Carina E. Пятый автомобиль не получил сильных повреждений, водитель уехал с места происшествия.

По словам водителя автобуса, его подрезал автомобиль. Он отвлекся и поздно заметил остановившийся впереди поток.

К счастью, он завершал маршрут - салон был пустым. Также, учитывая сильные повреждения Hyundai Accent, в нем также никто не пострадал.

После аварии в двух направлениях образовался сильный затор. В северном направлении - из-за ДТП на всех рядах, в южном - из-за встречных водителей, которые тормозили и осматривали место происшествия.

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