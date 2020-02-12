Укрепление тенге прокомментировали в Нацбанке

Укрепление тенге происходило, несмотря на снижение мировой цены на нефть.

Причину январского укрепления тенге и продажу долларов из Нацфонда прокомментировала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

Несмотря на достаточно большой объем трансферта в январе, для его удовлетворения, прежде всего, был использован остаток средств на тенговом счете Национального фонда, пополнение которого произошло из-за больших нетто поступлений в налоговые периоды в ноябре и декабре 2019 года, - пояснила она.

Алия Молдабекова отметила, что январские конвертации составили порядка 20% от всего объема валютного рынка, поэтому влияние продаж можно назвать незначительным.

Положительная динамика для курса тенге обусловлена действием как внутренних потоков - конвертации экспортеров для финансирования операционных затрат, так и внешних – вход иностранных инвесторов в ноты Национального банка, - сказала она.

Укрепление тенге происходило, несмотря на снижение мировой цены на нефть. С начала текущего года цена на нефть марки Брент снизилась с 68 до 54 долл. США за баррель из-за быстрого распространения коронавируса и роста запасов нефти в США.

Мы вновь видим нарастающий интерес глобальных инвесторов к Казахстану, которые вкладывают деньги в тенговые ценные бумаги на фоне привлекательных ставок. Инвестиции нерезидентов в государственные ценные бумаги на начало февраля достигли 254 млрд тенге или порядка 672 млн долларов США, - заключила зампред Нацбанка.

11 февраля на биржевых торгах KASE тенге вновь укрепился. Так, средневзвешенный курс доллара составил 378,19 тенге, евро - 412,5 тенге, рос.рубль - 5,92 тенге.

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