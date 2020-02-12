Хуже чем в ауле живем: астанчанка про жизнь на проспекте Сарыарка
Она рассказала, что люди выходят и помои на улицу из ведра выливают.
Фото : novoston.com12 февраля 2020, 12:39
Жительница столицы рассказала Алтаю Кульгинову, как живут люди, пока акимат ждет инвесторов для застройки районов, идущих под снос, передает корреспондент zakon.kz.
Нас топит. Я уже звонила в акиматы, они ссылаются на то, что у нас район под снос, не перспективно вкладываться. Когда будет этот снос? Мы хотели бы, чтобы нам кинули по улице ливневую трубу, чтобы вода хоть куда-то уходила, или канализацию сделали. Но они не хотят тратить бюджетные деньги на нас, - сказала она.
По ее словам, 2 года назад жителям удалось уговорить акимат засыпать часть дороги, но ничего более сделано в из районе не было.
Уже больше 18 лет район идет под снос, проспект Сарыарка, через Потанина, Затаевича и так далее, вот этот закуток. Все ждут инвесторов. Но когда будут инвесторы и сколько нам так жить? Люди выходят и помои на улицу ведром выливают, у нас это ужас. Мы не в городе живем, мы хуже, чем в ауле живем, - обратилась она к акиму.
Женщина добавила, что к райакиму уже подходила и показывала видео, а теперь хочет его показать Алтаю Кульгинову.
Вы оставайтесь – поговорим. Ермек Ануарбекович надо сегодня съездить вместе с акимом, а потом я тоже (съезжу – от авт), - ответ ей аким.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
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