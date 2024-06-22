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В Астане перекроют проспект Сарыарка

В Астане перекроют проспект Сарыарка, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 14:35 Фото: акимат Алматы
С 23 по 24 июня в Астане будет перекрыт проспект Сарыарка на участке от проспекта Абая до улицы С.Сейфуллина, сообщает Zakon.kz.

На участке будут проводится работы по среднему ремонту дорожного полотна, сообщает ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны».

Жителей и гостей столицы прося заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны

Ранее в Астане временно перекрыли дорогу на пересечении проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала.

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