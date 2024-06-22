В Астане перекроют проспект Сарыарка

Фото: акимат Алматы

С 23 по 24 июня в Астане будет перекрыт проспект Сарыарка на участке от проспекта Абая до улицы С.Сейфуллина, сообщает Zakon.kz.

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