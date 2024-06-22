В Астане перекроют проспект Сарыарка
Фото: акимат Алматы
С 23 по 24 июня в Астане будет перекрыт проспект Сарыарка на участке от проспекта Абая до улицы С.Сейфуллина, сообщает Zakon.kz.
На участке будут проводится работы по среднему ремонту дорожного полотна, сообщает ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны».
Жителей и гостей столицы прося заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.
"Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ". Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны
Ранее в Астане временно перекрыли дорогу на пересечении проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала.
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